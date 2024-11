Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 4-0 sobre o Estoril, na 10.ª jornada da Liga:

«[Comentário ao lance em que o Pepê interrompe uma jogada que podia ter dado o 2-0] Só tenho palavras elogiosas para essa atitude, quero que os jogadores sejam honestos com o jogo, com eles e com os adversários. Posso ser condenado e criticado por isto, porque era um momento que quase podia fechar o jogo, mas não vejo o futebol assim, o futebol vai além do resultado. Coincidência ou não, foi recompensado, mais à frente, pelo gesto que teve antes. O tempo encarrega-se de colocar tudo no sítio certo.»