Depois de ter feito um golo e uma assistência contra o Moreirense, Rodrigo Mora repetiu a «gracinha» no dérbi com o Boavista. O jovem talento do FC Porto assistiu Nico González para o 2-0 e marcou ele próprio o 3-0 (um golaço!) e no final, mereceu elogios de Vítor Bruno.



De resto, aquando do golo, o treinador do FC Porto festejou com um «sprint» junto à linha lateral. Sentado, já na sala de imprensa, Vítor Bruno explicou o que sentiu no momento em que o médio marcou o primeiro golo no Dragão pela equipa principal.



«O sprint é questionável. Para ser um sprint, tem de ser acima dos 25 km/h e eu de certeza que não cheguei lá, já não consigo», começou por dizer, com um sorriso.



«Sou apenas uma gota no oceano no que respeita ao contributo que tento dar para a longa etapa de formação que ele teve até agora. Tenho cinco meses de trabalho conjunto com o Mora, mas já o conhecia do ano passado. Ele tem um talento que todos conhecem e reconhecem, mas aquele corrida foi porque eu sei o investimento que ele tem feito. Ele sabe o que queremos de um jogador como ele, sobretudo no momento defensivo e ele tem feito um esforço enorme para corresponder, e tem correspondido. Está cada vez mais maduro, aparece com outro tipo de maturidade a abordar momentos que lhe criavam ruído. Para mim isso é decisivo. O talento ganha jogos, o trabalho constrói carreiras. Com o talento que ele tem, se agregar pressupostos que são decisivos no futebol atual, vai ter uma carreira muito bonita. Essa é a minha luta: fazer evoluir os jogadores. Fiquei muito feliz por ele», prosseguiu.