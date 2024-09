Declarações de Vítor Bruno, técnico do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do Dragão após a vitória sobre o Farense (2-1), em jogo da 5.ª jornada da Liga:

«O encanto do futebol é muito esse. Ricardo Velho fez uma exibição que vai recordar para a vida. É muito fácil falar do jogo. Um FC Porto avassalador, a falhar oportunidades em catadupa e acabámos com uma diferença que não espelha em nada aquilo que se passou no jogo. Várias ocasiões, quatro bolas nos postes. Foi isto...»

[Sobre a aposta em Otávio e o erro do central brasileiro] «Não me passou pela cabeça tirar o Otávio. Faz parte da vida de um jogador, do crescimento dele, do grau de maturidade que vai ter de atingir. Ninguém é crucificado aqui por erros. Faz parte da condição humana. A equipa faz questão de fazer um escudo protetor em torno de um jogador que acaba de cometer um erro. É um jogador novo, que está a crescer e que até há pouco tempo estava numa realidade diferente. Acreditamos muito no que ele pode dar. É importante que ele tenha uma aprendizagem e não volte a cometer os mesmos erros. Estamos aqui para dar tudo por qualquer Otávio do plantel.»

[Acerca das mudanças na defesa] «O Nehuén e o Moura ficaram cá, trabalharam muito, tal como o João Mário e o Otávio. A linha defensiva tem de estar afinada, o trabalho tem de estar sincronizado. Martim não foi chamado à seleção de sub-21 por um motivo que não estritamente desportivo. É uma questão pessoal do Martim. Tivemos uma conversa com o Rui Jorge, que pode atestar aquilo que estou a dizer.»

[Sobre a não convocatória dos reforços Tiago Djaló e Deniz Gül, bem como de Wendell]: «Deniz Gül e Tiago Djaló não foram convocados por uma questão técnica. Temos 25 jogadores de campo agora com o Zaidu. Tomo decisões perante aquilo que vejo e que eles me dão em treino.»

«O Wendell é internacional brasileiro, o Zaidu internacional nigeriano, o Galeno é internacional brasileiro e pode pisar aquele espaço. O Moura, sem querer meter-me no trabalho do selecionador, sinto que rapidamente estará à porta da seleção A. Para fins diferentes, jogadores diferentes. O Wendell chegou a dois dias do jogo, com viagens longas. Preencher o banco com mais uma opção de lateral não fazia sentido. Conto com todos, eles sabem disso.»