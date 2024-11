Duas semanas depois da pesada derrota na Luz, a que se seguiu alguma contestação, Vítor Bruno abordou o tema para reconhecer o «impacto forte» de um resultado e de uma exibição que «deixa sempre mossa»

«A agonia prolonga-se por mais tempo, mas a energia, as convicções em treino estão lá, após uma derrota que nos doeu. Sou muito prático. Dependemos 20 ou 30 por cento do que nos acontece e 70 a 80 por cento da forma como reagimos. O que fizemos foi identificar problemas do jogo com o Benfica, procurar ir buscar soluções. Em relação às reações, os adeptos são soberanos, são o motor do clube, têm espaço para se manifestar, devem e podem fazê-lo, se concordo com a forma como o fazem, já é outra questão. É preciso não esquecer o perfil do plantel, a média de idades da equipa, que tipo de jogadores temos… Ainda esta semana tivemos um jogador que depois do treino da manhã foi ter aulas da parte da tarde. São miúdos numa fase precoce. Se calhar é uma forma de eles ganharem desde já alguma astúcia e capacidade de reagir perante a adversidade, só o tempo dirá se ajuda ou não. Agora, estou aqui há oito anos, não é há um. Conheço os atalhos todos da casa. Às vezes, se há alguma coisa que sai por conveniência ou interesse particular, também percebo», atirou o técnico portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Moreirense, para a Taça de Portugal.

«Estivemos 12 dias a tentar perceber de que forma devíamos ter atuado, em que condições fomos a jogo. Não queremos escudar-nos na densidade de jogos, mas não podemos fugir a isso: fomos a única equipa em Portugal que teve três ciclos a jogar ao terceiro dia. Competimos em condições diferentes do nosso adversário. Se devíamos ter competido de outra forma, concordo perfeitamente. A dor do Benfica foi mais prolongada no tempo porque tivemos de ir à procura de ferramentas internas para perceber o que esteve na génese daquele resultado. Trabalhámos muito com os jogadores, andámos em cima dos porquês. Temos de estabilizar a equipa do ponto de vista do rendimento, da estabilidade emocional, de ter gente que agarre a equipa em determinados momentos. Olhamos para a equipa agora e quem são as grandes referências no balneário? É difícil… Tudo isso requer tempo», salientou Vítor Bruno, acrescentando ainda: «Ser Porto vem quase por afetividade ou então vem por influência de terceiros e esse é também o nosso papel aqui dentro. A mística, a raça, o retratar no campo o povo do FC Porto: sério, trabalhador, honesto, apaixonado. É isso que o adepto quer ver no campo, porque a essência do FC Porto não se pode perder.»

O FC Porto joga em casa do Moreirense este domingo, a partir das 17h, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.