Tido como uma das maiores esperanças no universo azul e branco, Rodrigo Mora ainda não se estreou pela equipa A do FC Porto. O médio de 17 anos integrou a pré-temporada, mas tem alinhado na equipa B, na II Liga.

Na antevisão ao duelo com o Vitória de Guimarães, Vítor Bruno foi questionado sobre a falta de espaço para Mora e o técnico portista assumiu que a estreia no conjunto principal está para breve.

«O Mora terá espaço para crescer, tem estado bem na equipa B, tem feito golo. Mas também pela forma como participa nos jogos, como se entrega ao jogo e procura respeitar o que lhe é pedido. O Mora tem muito talento, mas é importante não meter um peso nas costas que não faz sentido nesta altura. Terá de fazer o seu trajeto, terá perceber quem é mais experiente», começou por dizer Vítor Bruno, em conferência de imprensa, no Estádio do Dragão.

«Agora tem uma ajuda do Castro na equipa B, que vem para ser uma voz de comando e auxílio na condução dos meninos. Quando o Mora tiver de ser lançado na equipa A, será lançado... e já esteve mais longe de acontecer. Há espaço para todos. O Fábio Vieira brevemente… é alguém que pode pisar aquele espaço. Temos muitas soluções. Adoro a forma como se entregam ao treino. Dá-me um prazer brutal trabalhar com eles», completou.

Puxando a ficha ao que se passou no último jogo, diante do Farense, Vítor Bruno explicou a decisão de jogar com Pepê nas costas do avançado.

«Obedece ao tal plano estratégico que traçamos para cada jogo em função da análise que fazemos. O Pepê aparece duas vezes na cara do golo a partir daquele espaço. Com o Rio Ave apareceu de fora para dentro, começando à esquerda, com o Galeno atrás, com o Farense apareceu atrás do Danny. São nuances e obedece a certas regras», frisou.

«O Pepê pode jogar por trás, à direita, à esquerda, pode jogar como lateral, apesar de não ficar tão satisfeito. Ao contrário do Galeno, que vai dando resposta, o Pepê não fica tão satisfeito. Mas é uma missão que já fez no passado com competência. Temos várias opções», rematou.