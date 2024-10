Vítor Bruno vai estrear-se na Taça de Portugal como treinador principal do FC Porto, este domingo, frente ao Sintrense, e na antevisão da partida fez uma espécie de confissão bem-humorada sobre o jogo da Reboleira.

«Espero que não seja uma estreia como aconteceu na Liga Europa [em que o FC Porto perdeu frente ao Bodo Glimt]. É um jogo que queremos muito jogar, mas a minha estreia é pouco importante. Poderá ser a 22.ª vitória consecutiva na prova, mas para que este caminho termine no Jamor temos de fazer um percurso com passos seguros. Cabe-nos começar já amanhã», começou por dizer o técnico dos dragões, salientando em seguida o conhecimento sobre a equipa de Sintra, que disputa o Campeonato de Portugal.

«Temos de perceber o perfil de quem está do outro lado. Se o Sintrense vai apresentar-se na defesa com linha de quatro ou de cinco, como muitas vezes acaba os jogos, com a entrada do Bernardo como central do meio. Se terá o Edney mais adiantado ou mais por trás do Didi. Se joga o Sanca, que é um canhoto, ou Chiquinho sobre a direita; se aparece o Guilherme Sequeira sobre a esquerda ou o Pipas, mais com jogo interior; se vem com dois avançados com o Silvério a juntar-se ao Edney... Há uma série de variáveis que temos de equacionar antes de lançarmos o jogo», dissertou.

Sobre o FC Porto, Vítor Bruno salienta a ligeira vantagem de quem esteve a trabalhar com o grupo nos últimos dias, em relação aos jogadores que estiveram ao serviço das seleções: «Quem esteve cá estará dentro do plano estratégico para o jogo, mas pode haver um ou outro jogador que veio da seleção e que até entre direto no onze, que já está na minha cabeça.»

«Do outro lado está uma equipa que num palco mais mediático, que vai transcender-se, vai buscar forças onde muitas vezes não tem. É do quarto escalão, mas com gente de muita qualidade e um treinador muito ambicioso, a saber aquilo que quer. Teremos de estar próximos do nosso melhor para darmos uma resposta forte», concluiu.