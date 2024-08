O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, rejeitou avaliar semelhanças e diferenças entre a equipa que está a preparar a entrada oficial na época 2024/25 e a da época passada, que foi a última do treinador Sérgio Conceição, pedindo que haja mais «análise» e menos «comparação».

«Isso terão de ser vocês a responder, não posso ser eu. Percebo a pertinência da pergunta, percebo a tentativa e a tentação de poder olhar para um lado mais comparativo, eu pedia que fossem mais para o lado da análise e menos para o da comparação», afirmou, em declarações à RTP, na projeção da Supertaça ante o Sporting, marcada para as 20h15 de sábado, em Aveiro.

«Sabemos da responsabilidade que é um jogo desta natureza, o que representa, estamos a falar de um título. Um título que contra o rival que vamos encontrar nunca conseguimos vencer e esse é um mote que pode orientar-nos para o jogo de sábado», disse, falando também da sua chegada a treinador do FC Porto.

«Não é que seja um sonho, porque isto não foi nada programado. Aconteceu de forma natural e agora é tentar retribuir ao máximo a confiança que depositaram em mim e na equipa técnica», referiu, admitindo que foi uma dificuldade a chegada tardia de jogadores internacionais.

«É sempre um acréscimo de dificuldade, sabemos da qualidade que podem aportar. Vamos ver até sábado como vão estar. Poderá não ser a tempo inteiro, um ou outro pode estar preparado, outros se calhar menos capazes de dar resposta, sobretudo à intensidade a que o jogo vai ser feito. Até sábado temos decisões para tomar, maturar o melhor para a equipa e perceber quem está mais apto», observou, deixando em aberto a utilização do «ouro da casa», expressão que utilizou na apresentação como treinador do FC Porto, em alusão aos jogadores mais jovens, formados no clube.

«Vamos ver, o ouro da casa foi uma expressão atribuída à rapaziada nova, mas para mim todos aqui acabam por ser o ouro da casa. Os miúdos têm muita qualidade, foi-lhes lançado um desafio, têm comprado a ideia, olhado a ela com uma forma de poder acrescentar valor à curta carreira que têm, mas estão numa fase tenra, têm de maturar a sua evolução, caráter, personalidade. Degrau a degrau estão a construir o caminho, agora é preciso ter algum cuidado na forma como são lançados. Não que eu tenha receio de lançar», disse.

Sobre a fórmula a utilizar na Supertaça, Vítor Bruno deixou também no ar a dúvida sobre se será um FC Porto na mesma linha da final da Taça de Portugal 2023/24 ou se com outra fórmula. «Poderá, poderá essa [ndr: da Taça] ou outra, temos vários caminhos. O Sporting tem nuances bem trabalhadas, está com dinâmicas novas, nós estamos preparados e antecipámos os vários cenários», respondeu.