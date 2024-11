Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 4-0 sobre o Estoril, na 10.ª jornada da Liga:

«[Otavio ficou no banco no último jogo e hoje nem no banco esteve. Trata-se de uma travessia no deserto?] O Otávio é um jogador do plantel do FC Porto. Percebo a pergunta, foi titular indiscutível no ano passado, mas ele compete com mais quatro centrais, porque o Marcano está cada vez mais perto de um eventual regresso. É uma questão e opção, não é de travessia no deserto. Sabe que conto com ele, neste momento tem dois jogadores que estão à frente, o Zé Pedro também está muito bem e [o Otávio] tem de esperar pelo seu momento para voltar a competição.»