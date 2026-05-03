O FC Porto sagrou-se campeão nacional este sábado. Cerca de 24 horas depois, Vítor Bruno – que esteve oito anos ao serviço do clube – felicitou os dragões pela conquista do 31.º campeonato.

Martín Anselmi, recorde-se, já havia reagido à conquista do título. Sérgio Conceição, até então, não se manifestou nas redes sociais.

Vítor Bruno, recorde-se, foi adjunto de Sérgio Conceição durante sete épocas na Invicta. Na temporada 2024/25 assumiu a função de treinador principal. Registou 18 vitórias em 29 jogos, tendo sido substituído por Anselmi.

Desde então que o treinador de 43 anos se encontra sem clube.

Através das redes sociais, Vítor Bruno recordou os oito anos ao serviço do FC Porto, garantindo que «há ciclos que terminam, mas sentimentos que perduram».

Confira aqui a mensagem do ex-técnico dos dragões: