A instabilidade técnica do FC Porto foi tema de conversa na entrevista de André Villas-Boas ao L'Équipe. O presidente foi questionado, por exemplo, sobre a contestação dos adeptos na chegada da equipa após a derrota em Moreira de Cónegos.

«Tal como em Marselha, saí para falar com os ultras. A cena não significa que aceite a violência contra a instituição. Mas nesse dia tivemos dois mil adeptos no campo do Moreirense, poucos dias depois de uma vergonhosa derrota frente ao Benfica (1-4). Eu saí para acalmar e agradecer aos adeptos pelo seu apoio.»

A contestação era muito direcionada a Vítor Bruno, e por arrasto à direção. O lugar do treinador, garante Villas-Boas, não está em causa, porém.

«Vítor Bruno foi a escolha unânime do clube, tem a nossa confiança para ajudar os jogadores a progredir e a atingir os objetivos traçados. As exigências dos adeptos do FC Porto são máximas. Foi e sempre será assim, os nossos sócios estão agarrados à mística e cultura do seu clube. Vitor Bruno conhece muito bem o clube, outros antes dele tiveram uma grande carreira internacional depois de terem passado pelo FC Porto, como o Luís Castro, o Paulo Fonseca, o Nuno Espírito Santo ou o Vitor Pereira», referiu.

«Com Sérgio Conceição jogávamos um jogo mais intenso, agressivo, direto, o Vitor Bruno traz um jogo mais de posse, de controlo. O que não é negociável para os sócios, e que na realidade é uma marca do FC Porto, é a nossa combatividade, a nossa agressividade.»