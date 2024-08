O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, garantiu que não houve tratamento diferenciado com Francisco Conceição e sublinhou o «comportamento exemplar» do extremo, que é filho do ex-técnico dos azuis e brancos, Sérgio Conceição.

Vítor Bruno disse perceber o «alcance da pergunta» sobre o internacional português e admitiu que se tornou «um tema delicado», mas disse que tem havido «respeito» e uma «lógica de reciprocidade» entre si e Francisco e deste com os colegas.

«O reencontro com o Francisco foi o mesmo reencontro do que o reencontro com o Eustáquio, com o Diogo Costa, com o Wendell, com o Evanilson, com o Pepê. Não houve tratamentos diferenciados», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Supertaça, ante o Sporting.

«Eu percebo o alcance da pergunta, é legítimo que a faça. Tornou-se um tema delicado. Não devendo sê-lo, acabou por tornar-se um tema delicado, mas o Francisco, como eu disse na apresentação, no primeiro dia, o Francisco é tratado exatamente da mesma forma como qualquer outro atleta, tem tido um comportamento exemplar na atitude diária, no trato, no trabalho, no respeito e sempre numa lógica de reciprocidade entre mim e ele, entre ele e os colegas. Tudo normal, é um ativo do clube que tem muita qualidade, que tem ganho o seu espaço por mérito próprio e que vai continuar a traçar o seu caminho», concluiu Vítor Bruno.

O Sporting-FC Porto joga-se a partir das 20h15 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.