Declarações de Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na flash interview à Sport TV, após a vitória por 5-0 sobre o AVS, nesta segunda-feira:

[Análise]

«Jogo muito sério, muito maduro, a equipa quis ganhar desde o primeiro minuto. Foi uma busca incessante. Olhamos para o adversário com os olhos certos. Tem muita valia nos seus jogos em casa. Também é uma demonstração de força da nossa parte, mas é so um jogo. Este jogo está arrumado, agora é olhar para quinta-feira.»

[Nehuén Pérez]

«Estava com um ligeiro incómodo e, de forma prudente, pusemos o Zé Pedro a aquecer ao intervalo. O Nehuén foi transmitindo algumas sensações, nada de grave, mas sentimos que era mais sensato tirá-lo.»

[Alterações para gerir o jogo]

«A mensagem foi no sentido de respeitar o adversário ao intervalo. Procurar a perfeição. Com alterações é natural que a equipa se tenha de adaptar. Acabámos por fazer um jogo sólido e robusto. O espaço para crescer é enorme.»

[Galeno no banco]

«Opção tática, nada por gestão. Com o decorrer do jogo, havia jogadores com necessidade de ter minutos.»

[Golos de Samu]

«Muito contente, mas tem de se continuar a desafiar. Tem muito por fazer no FC Porto, tem muito para andar. E tem o Danny, o Gul, que o motivam em termos de competitividade interna.»

[Alan Varela vê o quarto amarelo, Bruno gesticulou]

«Sim, e não foi a pensar no Benfica. O jogo estava praticamente a fechar. A questão foi lançada no balneário ao intervalo. Tudo o que fosse faltas era de evitar.»