Vítor Bruno aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Moreirense, para a Taça de Portugal, para destacar o papel de dois jogadores pouco utilizados: os espanhóis Fran Navarro e Iván Marcano.

O central de 37 anos, que está na fase final da recuperação de uma lesão contraída há 14 meses, o técnico destacou o seu papel de líder numa equipa em que há pouca experiência.

«O Iván mesmo não jogando é decisivo no balneário. Basta sentir a presença dele no treino para ver que tudo é diferente. Comunica, comanda, lidera, incentiva, aglutina, agarra... Esses jogadores são decisivos num plantel. Mesmo não jogando, a presença dele no balneário, a forma como se faz ouvir, como acrescenta valor em cada mensagem, é de verdadeiro capitão. Ele vai ser decisivo até final do campeonato, jogando ou não», salientou Vítor Bruno, que salientou o profissionalismo de Fran Navarro: «Já disse que o Fran merecia cada cêntimo do vencimento que auferia. Não é pelo facto de não jogar que não é um excelente profissional. Temos de dar mais valor àqueles que não jogam, chegam ao treino e têm um rendimento permanente e dão tudo pelo em prol do clube. O Fran é um rosto menos visível, mas faz o Samu andar no fio da navalha para ter um rendimento alto, o Gül também, o Danny crescer cada vez mais. Este jogo é mais uma janela de oportunidade.»

Sobre a pouca utilização nos últimos jogos de tanto de Iván Jaime como de Vasco Sousa, o treinador afirmou: «É uma questão de opção técnica, única e simplesmente.»

O FC Porto joga em casa do Moreirense este domingo, a partir das 17h