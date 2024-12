O FC Porto tem duas baixas para o jogo com o Boavista, revelou Vítor Bruno. Na antevisão ao dérbi da Invicta, o treinador do FC Porto indicou que João Mário já está recuperado, enquanto Marko Grujic continua de fora, assim como Francisco Moura, que vai estar afastado dos relvados «algum tempo».

«O Moura está fora e vai estar algum tempo, não sabemos quanto. O João Mário reintegrou hoje [sexta-feira] o trabalho com o grupo e estará disponível para ser convocado para o jogo de amanhã [sábado]. O Marko [Grujic] ainda está de fora», revelou Vítor Bruno na sala de imprensa do Olival.



O técnico dos dragões esquivou-se à pergunta acerca da troca no Sporting com a saída de João Pereira e a chegada de Rui Borges ao comando da equipa. «O Sporting vai continuar a competir assim como o Benfica. Interessa-nos ganhar amanhã [sábado]», atirou.

A receção do FC Porto ao Boavista, da 16.ª jornada da Liga, está marcada para as 20h30 deste sábado.