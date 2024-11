Declarações de Vítor Bruno, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota frente ao Moreirense (2-1), que vale a eliminação na Taça de Portugal:

[Ambiente pós jogo difícil, os jogadores estão em condições para dar resposta? Samu estava a chorar no fim, por exemplo] «A condição humana do jogador acaba por prevalecer. O ónus tem de cair em cima de mim, os jogadores não têm culpa, sou eu que os lidero. Não adianta chorar, temos de atacar o trabalho, cada um fazer o exame crítico e ver onde se pode crescer. É receber a mensagem, ter informação e crescer com os erros, a fase não é a melhor».