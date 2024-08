Declarações de Vítor Bruno na flash interview, à Sport TV, após a vitória sobre o Santa Clara, por 2-0, nesta sexta-feira:

«Tradicionalmente, este é um campo difícil. O Santa Clara tinha começado bem esta época, com uma capacidade de virar resultados acima da média. Demonstra a valia do Santa Clara. Desatámos os principais nós ao longo do jogo. Primeiro, a questão competitiva, porque o Santa Clara é uma equipa muito competitiva. E, depois, desatar o nó da qualidade do relvado, do sol, que acaba sempre por condicionar os jogadores. Os jogadores tiveram uma mentalidade assinalável. A primeira oportunidade é do Santa Clara mas fazemos os dois golos depois. Na segunda parte, não gostei. Controlámos, acabava por ser entendível mas, para mim, não foi aceitável. Uma equipa que está a jogar contra dez, devíamos ter feito outro tipo de controlo, mais vertical, não descaracterizando aquilo que somos. Não tivemos progressão no relvado. O resultado é perfeitamente justo perante um adversário muito difícil.»

«[Substituições] não foram no sentido das vitórias, foi mais porque o André Franco tem capacidade de controlar o jogo com bola. O Stephan é bom em infiltrações de segunda linha. O Gonçalo Borges e o Pepê para injetar mais vertigem no jogo. Hoje parece-me que, quem vem do banco, não acrescentou tanto como em jogos anteriores. Faz parte, não é crítico.»

«Vasco Sousa e Fran Navarro titulares? Durante a semana dão-me provas que podem jogar. Eles sabem que não há titulares absolutos, não há lugares cativos no onze. Entendi que fossem importantes. O Namaso tem dado resposta, consegue guardar a bola, retê-la, pela capacidade física. Hoje correu bem. O jogo é limpo e ganhou a melhor equipa.»