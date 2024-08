Vítor Bruno, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa, após a vitória por 2-0 na receção ao Rio Ave, na 3.ª jornada da Liga:

«[Na segunda parte a equipa até ouviu assobios. Como explica a inconsistência de uma parte para a outra?] Não ouvi muitos assobios, ouvi alguns assobios, que é algo que eu gosto, é sinal de exigência de uma casa que sempre foi exigente. E eu quero gente exigente, com os jogadores e comigo, que nos mantenha alerta.

A primeira parte foi arrebatadora, podíamos ter feito cinco golos e não era favor nenhum. Na segunda parte, não tendo sido tão exuberante, temos cinco ou seis momentos para fazer golo claro e, se fizéssemos, estávamos a falar de uma história diferente. Podiam ter sido mais golos de diferença, mas interessa-nos manter a consistência do ponto de vista defensivo, perceber que a equipa está sólida e a revelar maturidade à medida que os jogos vão passando.»

«[Certamente não gostou do minuto 77, quando a equipa se expôs ao 2-1] Estamos a falar, em 90 e tal minutos, num caso isolado, contra um adversário com qualidade, que vem de uma vitória e fez um golo em Alvalade. Parece-me redutor apontar um lance em que chegam de forma tímida à nossa baliza, então nós temos 12 ocasiões claras e não pegámos por aí. Não posso negar que não fico satisfeito, queremos jogos perfeitos, mas nem sempre vai acontecer. Se já penso no Sporting? Quando sair daqui vou começar a pensar no Sporting, sim.»