Vítor Bruno abordou pela primeira vez o fim da carreira de Pepe, anunciado esta quinta-feira nas redes sociais pelo próprio ex-internacional português.

Em conferência de imprensa, o técnico deixou rasgados elogios ao antigo jogador dos azuis e brancos e considera que a ausência vai ser sentida dentro de fora de campo.

«Não falei com o Pepe, acho que reunir todos os testemunhos que saíram sobre ele são poucos. Sempre foi um profissional exemplar, os valores que tem e que habitam dentro dele, a humildade é uma das grandes características e a sua ausência vai ser muito sentida nos relvados e fora dele. Tem uma coisa que nasce e vai morrer com ele, os valores não estão à venda e não se podem comprar», admitiu.

Numa espécie de revisão da Supertaça, onde os azuis e brancos venceram o Sporting por 4-3, Vítor Bruno recusou falar numa «estreia de sonho» e admitiu que no FC Porto, o objetivo é ganhar todos os jogos.

«Uma estreia de sonho é ganhar, só podemos lidar bem com as vitórias e quando isso não acontece a agonia é muito grande. O normal no FC Porto é ganhar, a estreia claro que foi impactante, estar a perder 3-0 e virar para 4-3. Agora, há coisas a melhorar, concordo que as bolas paradas defensivas são uma lacuna e temos dedicado muito tempo do nosso trabalho. Há que perceber como o adversário se comporta nesse momento e o Sporting acabou por ser muito feliz na forma como atacou as bolas paradas», referiu.