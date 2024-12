Vítor Bruno garantiu esta quarta-feira que o FC Porto enfrenta várias baixas para o jogo desta quinta-feira, frente ao Midtjylland. Por isso o treinador ainda não sabe se vai jogar com dois ou três médios.

«João Mário está fora, não vai a jogo. Para além disso, temos mais uma ou outra dúvida. Em princípio Marko Grujic também estará fora, voltou a sentir uma dor, e temos mais o Fábio Vieira que também está em dúvida», explicou.

«Perante isto, o Alan Varela é um jogador vital para nós. Está aqui há alguns anos, conhece as nossas dinâmicas, sabe exatamente o que a equipa tem de fazer. Se amanhã vamos jogar com dois ou três médios? Depende de várias coisas. O Nico González também está de fora, por isso temos de ver, mas é um jogo em que temos de a ir fundo, temos de esvaziar o tanque. Temos cinco pontos e é imperioso amanhã [[quinta-feira] somarmos três pontos», acrescentou.



Mas não é só Vítor Bruno que tem duvidas, visto que os dinamarqueses também têm alguns jogadores que estão a contas com problemas físicos, facto que foi frisado pelo treinador.



«Temos dúvidas na forma como o Midtjylland se vai apresentar no que respeita às escolhas iniciais. Tem o Dju, o Osorio e Simsir em dúvida, jogadores que têm muita influência no jogo ofensivo. Mas enquanto identidade da equipa, espero uma equipa que investe muito no jogo direto, muito assente na bola oparada. Mas temos de levar a nossa ideia para jogo e perceber que temos uma oportunidade única de fazer 8 pontos e ultrapassar um adversário que está à nossa frente. É a primeira de três finais», concluiu acerca do jogo agendado para as 20h00 de quinta-feira.