O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, esclareceu este domingo, no lançamento do jogo com o AVS, as palavras ditas sobre Rodrigo Mora na antevisão ao encontro da última quinta-feira com o Hoffenheim, referindo que o jogador de 17 anos «entendeu» e que houve «muita coisa extrapolada» quando se referiu à atuação do jovem nos jogos com Bodo/Glimt e Arouca.

«Sinceramente, eu não queria [ndr: voltar a falar], foi um tema sensível e que veio à baila, prometi a mim mesmo que não tocava mais no assunto e tinha acabado de falar há pouco tempo. Interpretaram da forma errada, ponto final. O que quis dizer foi para as pessoas olharem para a evolução dele desde o jogo do Bodo/Glimt para o jogo a seguir, com o Arouca. Falava de comportamentos sem bola. Quem fizer uma análise atenta ao que foi o rendimento dele nesse momento do jogo, percebe o que eu estou a falar», disse Vítor Bruno, na conferência de imprensa de antevisão ao AVS-FC Porto, da 9.ª jornada da Liga (2.ª feira, 20h15).

«O próprio Rodrigo Mora percebe o que eu estou a falar, porque foi partilhado com ele nesse dia, após o jogo do Arouca, para ele perceber a diferença do momento. Foi muita coisa extrapolada. A mim, sinceramente, incomodou-me, porque no fundo foi faltar um bocadinho à verdade. Não estou a dizer que foi feito de forma intencional ou não. Foi faltar à verdade naquilo que era a minha verdade e no que eu quis passar, num conjunto de comportamentos que estavam a ser transversais entre três ou quatro jogadores. Nunca privilegiar um ou três para criticar outro, não foi essa a minha intenção em nenhum momento. Foi apenas para elogiar quatro jogadores que têm tido um comportamento diferente no momento sem bola. Foi apenas e só isso que quis passar, houve quem quisesse levar para outro lado», disse Vítor Bruno, que na altura em que falou de Mora, na quarta-feira, falou também de Fábio Vieira e André Franco.

«O esclarecimento que tinha de fazer, fiz com os jogadores logo no dia a seguir e ainda bem que eles ouvem conferências e percebem qual foi a minha intenção quando falei daquele tema. Isso, para mim, é o mais importante: saber que quem ouve, está comigo no balneário e percebe o porquê, porque isto é falado diariamente com eles no balneário», concluiu.