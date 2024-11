Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Moreirense, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, à 4.ª eliminatória:

«Entrámos bem. Controlámos a primeira parte toda, colocámo-nos em vantagem. O Moreirense, na única aproximação que tem, faz o empate. Na segunda parte, procurámos e tivemos um ou dois lances para colocarmo-nos na frente do marcador e não conseguimos. O Moreirense, num lance dúbio, acaba por marcar de penálti. Depois, a equipa sentiu-se intranquila e não foi capaz de dar a volta.»

[Se houve falta de esclarecimento após o 2-1:] «Sim, os jogadores não ficam imunes ao momento atual da equipa. Vir de duas derrotas também condiciona, a equipa apanha-se a perder, quer muito jogar com o coração e acaba por não tomar as melhores decisões. Tínhamos gente na área, mas nem sempre procurámos bem os homens da frente. Tentámos, as decisões também não foram as melhores. Depois, a partir do 2-1, não criámos praticamente nenhum lance de golo, fruto também de alguma intranquilidade que se vivia na equipa.»

[Como olha para o momento atual do FC Porto:] «As equipas têm ciclos, neste momento coube-nos a nós, são três derrotas, eu sou o principal responsável, não fujo à responsabilidade, encaro as pessoas de frente, não fujo, tenho plena consciência do que faço, dou tudo o que posso dar, tomo melhores decisões e menos boas. Todos os treinadores acabam por ter um bocadinho esse ónus. As coisas neste momento não estão bem, mas é andar, procurar atacar o jogo de quinta-feira, dar uma resposta.»

[Samu e Pepê em lágrimas no fim. Se é mais importante trabalhar o lado mental do que e lado tático:] «Acho que sim, eu percebo a angústia de quem tenta, de quem é profissional, de quem é sério. Eles não são responsáveis, eu sou o responsável. Agora, temos todos de fazer o exercício crítico, perceber onde podemos crescer, onde podemos melhorar, porque isto é uma casa muito exigente e tem de se ganhar.»

[Adeptos críticos:] «Natural, quando não se ganha numa casa como o FC Porto, é natural que a responsabilidade caia em cima do treinador, é a mim que têm de cobrar.»

[Com força para seguir:] «Sim, sempre, de cara limpa, consciência tranquila, porque faço sempre o melhor.»