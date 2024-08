No lançamento do jogo com o Rio Ave, marcado para este sábado (18h00), no Estádio do Dragão, Vítor Bruno recordou a resposta que os vilacondenses deram na primeira jornada, com o Sporting, apesar da derrota por 3-1.

«Pela amostra de Alvalade, apesar do resultado, que não sendo enganador, porque a diferença esteve lá, mas foi um Rio Ave capaz, com momentos com bola de equipa com requinte. O treinador vai para a quarta época consecutiva no Rio Ave, com conhecimentos da liga portuguesa, dos jogadores e dos adversários. São pontos que jogam a favor. Tradicionalmente, é um adversário que tem causado dificuldades, no ano passado foi visível o que aconteceu aqui no Dragão e em Vila do Conde ganhámos com grande dificuldade. É um jogo difícil, perante um adversário com qualidade. Teremos de estar vinculados aos nossos valores e à nossa ideia. Espero que os adeptos possam continuar nesta senda de unidade e paixão. Quando estamos todos juntos, somos mais fortes. Teremos de estar ao mais alto nível para ganhar», salientou o técnico portista em conferência de imprensa.

Quanto à estratégia da equipa de Luís Freire, o timoneiro dos dragões considerou que deverá passar por «uma abordagem ousada».

«Sabemos o que aconteceu em Alvalade, uma abordagem ousada, ambiciosa e corajosa, à semelhança do que o treinador lançou na abordagem a este jogo. Esperamos uma abordagem dentro do mesmo critério de Alvalade. Não me parece que será um adversário na expectativa. Mas as equipas muitas vezes adaptam-se ao que o jogo vai pedindo, há momentos em que estará mais baixo e noutros mais baixo, da mesma forma que nós. O jogo vive diferentes momentos, cada jogo é um quadro único. Temos de jogar o que o jogo pedir», apontou.

O FC Porto recebe o Rio Ave em jogo da terceira jornada da Liga, que terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.