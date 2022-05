Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, em declarações à Sport tv no relvado do Estádio do Dragão:

«[É possível superar o que o pai, Vítor Manuel, fez no futebol?] O meu pai, digo com muito orgulho, é um símbolo do futebol nacional. Foi com ele que eu me aventurei, foi ele que, num momento em que eu não era nada no futebol, levou-me com ele. Estarei eternamente grato não só por aquilo que ele me proporcionou em termos profissionais, mas por aquilo que ele é para mim enquanto exemplo. Pelos valores que tem, pelo que me foi passando ao longo da vida. Ele e a minha mãe. São duas pessoas que tenho dificuldade em expressar por palavras o que representam para mim. O meu pai tem um passado que fala por ele.

Tenho uma mágoa muito grande em perceber que hoje em dia no futebol há muito o olhar para aquilo que é uma moda muito recente de gente muito nova e contra mim falo. O conhecimento e a sabedoria não têm idade. Trabalhei com ele e percebo aquilo que ele é enquanto profissional e é um crime as equipas e os clubes em Portugal não olharem para ele como uma mais-valia, alguém que tem uma experiência adquirida enorme, gigante. Não entendo como não conseguem capitalizar isso em benefício próprio.»