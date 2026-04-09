Aplausos, muitos aplausos... E um reencontro entre velhos amigos. Foi emotivo o regresso de Vítor Pereira ao Estádio do Dragão, 13 anos depois.

Antigo técnico do FC Porto, agora no Nottingham Forest, mereceu uma homenagem de André Villas-Boas, antes do jogo da Liga Europa.

O agora presidente homenageou o seu antigo adjunto e também seu sucessor no banco dos dragões, em 2011/12 e 2012/13, com uma camisola personalizada, enquanto nos ecrãs gigantes do estádio passavam imagens dos melhores momentos do treinador que levou o FC Porto à conquista do tricampeonato (sendo bicampeão como técnico principal, com o registo impressionante de apenas uma derrota na Liga em duas épocas).

O FC Porto defronta o Nottingham Forest na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Siga tudo aqui no Maisfutebol.