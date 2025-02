O mercado de inverno foi um caso de sucesso para o FC Porto. A SAD portista faturou 110,3 milhões de euros, o que a coloca no segundo lugar do ranking dos melhores vendedores... a apenas 400 mil euros do Aston Villa.

FC Porto, recorde-se, conseguiu 110 milhões de euros com apenas dois jogadores: Galeno (50 milhões) e Nico González (60 milhões).

Já Aston Villa, faturou 77 milhões só com Jhon Durán, que foi vendido ao Al Nassr, mais 23,7 milhões com Philogene para o Ipswich e 10 milhões com Diego Carlos, para o Fenerbahçe.

A maior surpresa no top-15 dos clubes com mais receita neste mercado é mesmo o V. Guimarães. O clube vimaranense, segundo dados do Transfermarkt, faturou 35,4 milhões, sendo que 12 milhões foram com Manu Silva (Benfica), 12,5 milhões com Alberto Costa (Juventus) e nove milhões com Kaio César (Al Hilal), entre outras transferências mais pequenas. Verdadeiramente formidável.

Vale a pena referir, também, os casos dos clubes brasileiros: Botafogo (46 milhões) e Palmeiras (41,5 milhões) também surgem neste top-15, sendo que neste caso há que destacar que no Brasil este é o principal mercado: é o mercado de início de temporada. O Botafogo, de resto, vendeu Luiz Henrique, para o Zenit, por 33 milhões, enquanto o Palmeiras vendeu Vítor Reis, para o Man. City, por 37 milhões.

Lista dos 15 clubes que mais faturaram:

1. Aston Villa (Inglaterra) – 110,7 milhões

2. FC Porto (Portugal) – 110,3 milhões

3. Eintracht Frankfurt (Alemanha) – 78,5 milhões

4. Nápoles (Itália) – 71 milhões

5. PSG (França) – 58,6 milhões

6. Lens (França) – 54 milhões

7. Botafogo (Brasil) – 46 milhões

8. Palmeiras (Brasil) – 41,5 milhões

9. Stade Reims (França) – 38,2 milhões

10. Zenit (Rússia) – 36 milhões

11. V. Guimarães (Portugal) – 35,4 milhões

12. Nuremberga (Alemanha) – 35,5 milhões

13. Feyenoord (Países Baixos) – 33,8 milhões

14. Chelsea (Inglaterra) – 30,9 milhões

15. Lecce (Itália) – 30,5 milhões