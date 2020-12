Luís Diáz, jogador do FC Porto, em declarações ao flash interview da Sporttv no final da vitória por 3-2 em Guimarães:

«O mérito da equipa esteve no crer, no trabalho que faz todos os dias. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e de facto tornou-se difícil, mas fizemos uma grande segunda parte e conseguimos conquistar os três pontos. O crer da nossa equipa foi fundamental. Estivemos a perder por 2-1 a meio da segunda parte, mas a equipa acreditou sempre e foi atrás da vitória.

Entrámos um pouco tarde no jogo, mas a reação que tivemos foi o mais importante. Seja eu, o Sarr ou outro jogador a fazer o golo, o importante é conquistarmos os três pontos. O ano de 2020 foi totalmente incrível. Acredito que em 2021 vamos jogar muito melhor do que estamos a fazer agora e com isso conseguir ganhar mais troféus.»