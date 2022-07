O FC Porto e o Vitória de Guimarães vão defrontar-se na pré-temporada, informou o clube minhoto.



O embate entre as duas equipas da Liga está agendado para o dia 16 de julho, no Olival. Este será, de resto, o último jogo de preparação da equipa de Pepa antes de iniciar oficialmente a época 2022/23 frente ao Puskás Akádemia, do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência.



Além do encontro com o FC Porto, o Vitória tem ainda jogos de preparação marcados contra Trofense (6 de julho, em Melgaço), Torreense (na manhã de 13 de julho, em Guimarães) e contra o Moreirense (na tarde de 13 de julho, em Guimarães).