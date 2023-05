Ainda com aspirações de chegar ao título de campeão nacional, o FC Porto entra em campo diante do Vitória de Guimarães com duas alterações face à última jornada.

Matheus Uribe está de volta às opções e é titular, tal como Evanilson. Saltam do onze de Sérgio Conceição o médio Grujic e o avançado Toni Martínez.

No Vitória, comandado por Moreno, três alterações no onze inicial. Em relação ao jogo com o Gil, saem Villanueva, Bruno Gaspar e Tiago Silva. Entram Tounkara, Miguel Maga e Dani Silva. Villanueva, conforme informou o Vitória há poucos minutos, no seu boletim clínico, está com «dores musculares». Bruno Gaspar cumpre castigo. Já Tiago Silva está no banco. Recuperou para o jogo, mas não figura no onze.

FC PORTO: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Eustáquio, Uribe e Galeno; Taremi e Evanilson.

VITÓRIA: Bruno Varela; Maga, André Amaro, Bamba, Tounkara, Afonso Freitas; Handel, Dani Silva; Mikey Johnston, Jota Silva e André Silva.

O FC Porto-V. Guimarães começa às 18h00 e os dragões podem revalidar o título de campeão nacional, embora dependam daquilo que o Benfica vai fazer à mesma hora diante do Santa Clara. Acompanhe tudo no AO VIVO do Maisfutebol.