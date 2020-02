Houssein Marega, irmão de Moussa Marega, jogador do FC Porto, diz-se orgulhoso pelo facto de o portista ter saído de campo após os gestos racistas de que foi alvo no jogo de domingo, frente ao V. Guimarães.

«O gesto dele é um apoio a todos os jogadores de cor que sofrem com situações semelhantes. Não o condeno por ter saído do campo. Eu teria feito pior do que ele porque temos sangue quente», declarou ao jornal francês Le Parisien.

«Ele estava a ser insultado desde o aquecimento. Chegou a um momento em que explodiu. Ficou muito chateado e quando teve a oportunidade de responder, marcando um golo, mostrou que não podia deixar passar em claro a situação», defende o irmão mais velho do avançado maliano dos dragões.

Apesar disso, Houssein assume que o irmão devia ter-se controlado mais nos gestos que fez para os adeptos ao deixar o relvado.

«Ele também não esteve bem depois, com os gestos que fez. Não é bonito. Porque há crianças a ver e aquilo já não tem nada que ver com o futebol», acrescenta, apesar de compreender que Moussa Marega não tenha conseguido controlar as emoções.

Por outro lado, Houssein Marega não acredita que o episódio vivido em Guimarães possa afetar o que resta da temporada do irmão ao serviço do FC Porto.

«Vai conseguir distanciar-se disso porque é muito forte mentalmente. Ele sabe de onde vem e isto não é ‘nada’ comparado ao que já teve de viver no percurso que tem feito. O Moussa sabe lidar com momentos complicados», assegura.