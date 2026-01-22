FC Porto e Vitória de Guimarães acumularam multas no duelo da 18.ª jornada da Liga, no domingo. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu os dragões em 2601 euros, enquanto os vimaranenses vão pagar 8800 euros em multas.

Os portistas atrasaram-se para o início do jogo, retardando o apito inicial em três minutos, o que valeu punição de 1530 euros. Por «comportamento incorreto» dos adeptos, o FC Porto vai pagar outra multa, no valor de 1071 euros.

Por sua vez, o Vitória de Guimarães foi multado por se atrasar em três minutos para o arranque da segunda parte (1360 euros) e pelo comportamento dos adeptos – insultos (2535 euros), uso de pirotecnia (3120 euros) e entrada de «engenhos explosivos ou pirotécnicos» no estádio (1785 euros).