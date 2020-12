Ricardo Quaresma vai reencontrar o FC Porto na 11.ª jornada da Liga. O regresso do internacional português ao Dragão não se concretizou e Quaresma assinou pelo Vitória de Guimarães. Agora, será adversário da equipa portista.

Sérgio Conceição foi questionado sobre Ricardo Quaresma e uma eventual vontade do jogador em mostrar que tinha lugar no plantel azul e branco: «Estou atento à equipa do Vitória, no geral. O Ricardo Quaresma é um jogador com muito experiência, que tem qualidade, assim como outros jogadores que o Vitória tem. Por falar em alas, podemos falar também do Rochinha, do Edwards, na frente o Estupiñán, o Bruno Duarte, depende de quem jogar, um meio-campo com experiência com o André André, o André Almeida, um miúdo que tem dado boa resposta, o Pepelu também tem estado bem. Temos de olhar para a equipa do Vitória no seu todo. Temos de estar atentos às individualidades, também, mas não mais que isso.»

«O Vitória sempre teve equipas fortes, competitivas, e neste momento voltou à sua normalidade, que passa por ter resultados positivos e estar próximo das equipas que lutam pelo título. Tem a defesa menos batida, vem de três vitórias. Jogar em Guimarães, na casa do Vitória, é sempre difícil», salientou o treinador do FC Porto.

O V. Guimarães sentiu dificuldades nos jogos em casa frente a Sp. Braga (0-1) e Sporting (0-4), mas Sérgio Conceição diz que esse foi um momento diferente da época: «Esses dois jogos foram em períodos em que o Vitória não estava tão bem e em que não foi tão competente como tem sido recentemente. A equipa do Vitória tem muito talento, muita qualidade individual, e o João Henriques organiza muito bem as suas equipas.»