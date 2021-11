O Tribunal Arbitral do Desporto anulou o castigo de três jogos à porta fechada ao Vitória de Guimarães, na sequência do caso Marega, confirmou o Maisfutebol.

O clube minhoto tinha sido condenado, em maio, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a três jogos sem público no D. Afonso Henriques e a uma multa de 53.500 euros por insultos racistas do público ao maliano, na altura jogador do FC Porto. Marega abandonou mesmo o relvado nessa partida.

O TAD refere que «não ficou demonstrado que o Vitória Sport Clube tenha promovido, ou sequer consentido ou tolerado os cânticos racistas em questão» pois «não ficou provado» que a SAD vitoriana «tenha tido conhecimento efetivo e/ou atempado da ocorrência dos factos em causa, que lhe permitisse encetar uma reação efetiva aos acontecimentos em tempo útil».