O V. Guimarães incorre num castigo de um a três jogos à porta fechada, devido aos insultos racistas que alguns adeptos lançaram em direção a Marega, e que levaram ao abandono de campo por parte do maliano.

No regulamento disciplinar da Liga há apenas um artigo que se refere a insultos de carácter racista por parte dos adeptos: trata-se do artigo 113º, sobre «comportamentos discriminatórios em função da raça, religião ou ideologia».

Ora segundo se pode ler no referido artigo, «os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, com quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião ou origem étnica serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos».

Para além disso, e «acessoriamente», os clube serão também punidos «com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 200 UC e máximo de 1.000 UC».