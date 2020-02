Um vídeo filmado nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques mostra Moussa Marega a ser insultado ainda no aquecimento do encontro do FC Porto em casa do Vitória de Guimarães.

Numa altura em que os jogadores portistas estavam junto à linha lateral a fazer exercícios simples de corrida, o avançado maliano foi repetidamente insultado por vários adeptos que estavam ali perto.

Recorde-se que Marega abandonou o relvado aos 70 minutos de jogo, depois de ouvir insultos racistas, isto pouco depois de o número 11 do emblema azul e branco ter feito o 2-1.

Veja o momento no vídeo acima associado.