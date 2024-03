Bruno Costa, na flash interview da Sport TV, após derrota por 4-1 diante do FC Porto, na 26ª jornada do campeonato.

«Foi um bom jogo, penso que para quem assistiu foi um belo encontro de se ver, com duas equipas que praticaram um bom futebol. Soubemos sofrer nos momentos certos, no geral estamos satisfeitos com a nossa exibição», refere o médio do Vizela.

«Jogámos contra o FC Porto, no Estádio do Dragão, sabíamos que o domínio do adversário ia acontecer, praticámos o nosso futebol, mas a expulsão deixou tudo mais difícil.»

Quanto ao regresso ao Estádio do Dragão, Bruno Costa mostrou-se emocionado e agradeceu o apoio dos adeptos portistas.

«Sem dúvida foi emocionante para mim, parte da mim está neste clube, gosto muito do FC Porto e ouvir as palmas dos adeptos foi muito especial para mim.»