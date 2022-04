O FC Porto coloca à venda, a partir deste sábado, em exclusivo para sócios, os bilhetes para a receção ao Vizela, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcada para sábado, 30 de abril, a partir das 19 horas, no Estádio do Dragão.

De acordo com a tabela de preços anunciada pelos azuis e brancos, os bilhetes para sócios variam entre os 15 e os 60 euros: a 60 euros para a box nascente, 50 para a tribuna nascente, 35 para a bancada central, 30 para a bancada lateral, 20 para a arquibancada e 15 para a superior. Para sócios correspondentes são a 50 euros para a central, 40 para a lateral e 20 para a superior.

Caso a jornada 31 não dê já título – tal só acontece se o resultado do FC Porto em Braga, na segunda-feira, for melhor do que o que o Sporting faça no Bessa – o FC Porto-Vizela pode ser mesmo o jogo da festa do título para a equipa comandada por Sérgio Conceição, em casa.

O FC Porto informa que os ingressos podem ser adquiridos nos locais habituais: Loja do Associado do Estádio do Dragão; FC Porto Stores (Arrábida Shopping, Baixa, Norte Shopping, Parque Nascente e Vila do Conde) e no sítio do FC Porto.

O clube refere também que «para adquirir bilhete, o sócio deve ter concluído o processo de renumeração e regularizada a quota de fevereiro de 2022» e ainda que «a venda será alargada ao público a partir da próxima terça-feira».