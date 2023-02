O FC Porto recebeu e venceu o Vizela, por 2-0, na 19.ª jornada da Liga 2022/23, no Dragão.

Um golo de Pepê, aos 41 minutos e outro de Taremi, aos 86, ditaram o resultado final.

Os dragões ficam, assim, a oito pontos do líder Benfica e com menos um jogo disputado. Segue-se o Clássico com o Sporting no José Alvalade.

O Vizela ocupa o 10.º lugar.

FICHA DE JOGO