São seis as baixas certas na equipa do FC Porto para a deslocação ao terreno do Vizela, esta noite, a contar para a nona jornada da Liga: Marcano, Zaidu, Iván Jaime, Veron, Wendell e Galeno.

Um leque de ausências que vai obrigar Sérgio Conceição a «inventar» um novo onze, desde logo no lado esquerdo na defesa, já que Zaidu e Wendell são os dois laterais-esquerdos do plantel.

Galeno também é uma baixa importante para o técnico portista, ele que tem sido quase sempre titular esta época.

No lado do Vizela, Pablo Villar tem quase todo o plantel à disposição, pelo que deve alinhar com o onze que tem sido mais vezes utilizado.

Veja na galeria acima associada os onzes prováveis do Vizela-FC Porto, jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol a partir das 20h30.