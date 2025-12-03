O FC Porto foi eliminado esta quarta-feira da Taça da Confederação Europeia de Voleibol (CEV) feminina. Nos 16 avos de final, a formação azul e branca perdeu (3-0) na segunda mão com o Galatasaray.

As turcas venceram todos os sets por 25-17. Assim, depois de já ter perdido na primeira mão (3-1), o FC Porto é eliminado da prova.

O Sporting, por sua vez, decide também esta quarta-feira a continuidade na segunda prova europeia mais importante de clubes. As leoas recebem as francesas do Vandoeuvre Nancy., já depois de terem perdido (3-1) na primeira mão.