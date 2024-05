Aí está a primeira renovação da nova era Villas-Boas! O FC Porto anunciou a renovação de Lauren Page, da equipa de voleibol feminino.

A central norte-americana de 27 anos prolongou o vínculo com os dragões até 2025 e é a primeira decisão com o aval de Mário Santos, novo diretor para as modalidades [na foto, com a jogadora].

Esta renovação vem na sequência de outras, como Eliana Durão, Victória Alves, Ana Rui Monteiro e Janaína Vieira, jogadoras que recentemente conquistaram o título de campeãs nacionais.

«Esta é a primeira de, espero eu, algumas renovações de atletas desta qualidade e é o primeiro passo de um caminho que queremos manter, o caminho das vitórias do FC Porto. É um ótimo sinal, uma garantia de que vamos entrar em campo para ganhar o penta e confirmar a hegemonia do FC Porto no voleibol», afirmou Mário Santos.

Por sua vez, Lauren Page salientou: «Na próxima época quero ganhar todas as competições e melhorar enquanto jogadora e companheira de equipa.»