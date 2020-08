Alex Telles esteve esta quarta-feira a fazer voluntariado na Legião da Boa Vontade, no Porto, no apoio a famílias carenciadas.

O jogador do FC Porto aproveitou as férias para voltar a ajudar uma instituição onde já tinha participado em algumas ações de solidariedade e, apesar das medidas sanitárias devido à covid-19, a Legião da Boa Vontade diz que «as famílias apoiadas tiveram oportunidade de falar e tirar fotografias com o jogador ao receber a ajuda alimentar que tanto precisam».

