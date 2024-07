Wendel Silva teve de prestar esclarecimentos à estrutura do FC Porto, após uma mensagem polémica nas redes sociais em que mostrou a sua insatisfação de forma bastante explícita.

O avançado de 23 anos esteve esta sexta-feira reunido com o diretor desportivo Andoni Zubizarreta, após o treino da equipa B, no centro de estágios do Olival, de modo a justificar a sua atitude e conversar sobre o seu futuro no clube.

«Não é possível, não f**** e nem saem de cima. Nunca vi isso», escreveu o avançado equipa B na quinta-feira à noite sua conta na rede social X, tendo apagado a mensagem poucos minutos depois.

Wendel Silva não estará interessado em continuar a jogar na equipa secundária dos dragões, na II Liga, depois de na temporada passada ter feito 18 golos e oito assistências em 30 jogos.

Wendel apenas fez um jogo pela equipa principal em 2023/24 e já esta época não foi opção de Vítor Bruno para o estágio na Áustria.