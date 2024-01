Wendell foi a figura da vitória do FC Porto ante o Moreirense, por 5-0, na noite de sábado, ao apontar dois dos golos dos dragões no duelo da 18.ª jornada da I Liga.

O brasileiro abriu o marcador aos oito minutos, fez o 4-0 aos 72 minutos e tornou-se o terceiro defesa do FC Porto a bisar em jogos no Estádio do Dragão, depois dos de Pepe ao Paços de Ferreira (2006) e do de Alex Telles ao Sporting de Braga (2020).

Num dos jogos mais memoráveis – ou talvez mesmo o mais memorável – de Wendell pelo FC Porto, o lateral-esquerdo parece ter nesta uma época de maior afirmação nos dragões, no mínimo à luz do momento atual. Foi titular nos últimos cinco jogos e tem a sua parte na forma recente dos azuis e brancos, que somam três vitórias seguidas desde a mudança estrutural operada pelo treinador Sérgio Conceição, com 11 golos marcados e nenhum sofrido.

Em 2023/24, Wendell leva três golos (tantos quantos nas duas épocas anteriores pelo FC Porto) em 16 jogos realizados.

À luz dos números no campeonato e após o FC Porto-Moreirense da última noite, e de acordo com os dados estatísticos da SofaScore, parceiro do Maisfutebol, Wendell mostra ser o lateral-esquerdo do FC Porto com melhor registo, em comparação com Zaidu e João Mendes: nos jogos, nos golos, nos passes-chave, nos cruzamentos, nos duelos ganhos e na recuperação de bolas.