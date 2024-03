Wendell foi esta sexta-feira convocado pelo selecionador Dorival Júnior para a seleção brasileira.

Dorival Júnior chamou 26 jogadores para a dupla jornada de jogos particulares, a realizar no mês de março, frente a Inglaterra e a Espanha.

Destaque especial para o jogador do FC Porto, que tem agora a oportunidade de se estrear pela seleção brasileira. O lateral de 30 anos já tinha sido convocado em setembro de 2016, para substituir o lesionado Marcelo, mas acabou por ficar no banco nas vitórias contra a Bolívia e a Venezuela.

Esta época, com a camisola do FC Porto, já leva 22 jogos, registando um total de três golos e duas assistências.

A canarinha vai defrontar a seleção inglesa no dia 23, no Estádio de Wembley, e a seleção espanhola, no Santiago Bernabéu, a 26 de março.

Também são estreias na convocatória o guarda-redes Rafael, o médio Pablo Maia, o defesa Murilo e o defesa Lucas Beraldo.

Eis os 26 convocados: