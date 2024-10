Substituído ainda antes da meia-hora no duelo com o Sintrense, devido a uma concussão, Wendell é o mais recente nome no boletim clínico do FC Porto, revelaram os dragões, esta segunda-feira.

O lateral-esquerdo brasileiro «realizou exames subsidiários que, embora normais, obrigam a repouso no domicílio», informou o emblema portista na habitual crónica de treino.

Também Marcano e Zaidu não estiveram em pleno na sessão desta manhã. O espanhol fez treino condicionado, enquanto o nigeriano trabalhou de forma integrada, mas também condicionado.

O treino desta segunda-feira marcou o arranque da preparação para o jogo com o Hoffenheim, da 3.ª jornada da Liga Europa, marcado para as 20h00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão.