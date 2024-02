Wendell evoluiu para treino integrado condicionado na véspera da deslocação do FC Porto a casa do Gil Vicente e poderá recuperar a tempo do jogo.

O lateral-esquerdo brasileiro foi substituído no encontro da Champions com o Arsenal e tem figurado no boletim clínico desde então devido a fadiga muscular nos gémeos.

Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu e Taremi, todos em tratamento, não estiveram às ordens de Sérgio Conceição.