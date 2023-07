O plantel principal do FC Porto voltou a trabalhar nesta quinta-feira em Vale do Garrão, no Algarve, onde se encontra a realizar o estágio de pré-temporada.

O dia foi especial para Wendell. O lateral esquerdo brasileiro completou o 30.º aniversário e não se livrou de uma partida dos colegas de equipa.

No boletim clínico portista figuram os nomes de João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron (treino integrado condicionado) e Evanilson (treino integrado condicionado).

O estágio de pré-época prossegue esta sexta-feira. Sábado, os dragões defrontam o Cardiff City, às 19h, no Estádio do Algarve.