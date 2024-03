Incluído na primeira convocatória de Dorival Júnior para a seleção do Brasil, Wendell mostrou feliz pela confiança depositada pelo timoneiro do escrete.

«Estou muito feliz por viver este momento tão especial na minha carreira. Voltar a vestir a camisola da seleção do meu país é uma emoção incrível. Estou numa fase da vida e da profissão bem diferente da outra vez em que representei o Brasil», disse, citado pela assessoria de imprensa, o lateral-esquerdo de 30 anos.

Wendell, recorde-se, já tinha sido convocado para a seleção brasileira em 2016 quando jogava no Bayern Munique, mas acabou por não se estrear.

O jogador do FC Porto disse ser agora mais completo. «Muito mais maduro, experiente e melhor taticamente e tecnicamente. Agradeço a Deus e aos meus companheiros do FC Porto e a todos os que estiveram e estão ao meu lado, especialmente à minha família, apontou.

A seleção brasileira tem dois particulares agendados para março: com Inglaterra (23 em Wembley) e com Espanha, três dias depois no Estádio Santiago Bernabéu.