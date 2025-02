William Gomes foi o reforço mais caro do FC Porto em janeiro, como já se sabia, tendo custado 9 milhões de euros por 80 por cento do passe. O brasileiro assinou até 2029 e ficou com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Já João Moreira, que também veio do São Paulo, chegou por empréstimo a custo zero, tendo a SAD portista apenas pagado 10 mil euros de comissão. O FC Porto detém, porém, uma cláusula de compra de 50 por cento do passe, por dois milhões de euros.

Veja todos os detalhes do negócios de entrada dos jogadores do Dragão.

ENTRADAS EM DEFINITIVO

MELNICHENKA

Comprado ao Dinamo Minsk (Bielorrússia)

Contrato até junho de 2028

Cláusula de rescisão: 20 milhões de euros

FC Porto pagou 380 mil euros pela transferência. Intermediação custou 30 mil euros.

TOMÁS PÉREZ

Comprado ao Newell's Old Boys (Argentina)

Contrato até junho de 2029

Cláusula de rescisão: 60 milhões de euros

FC Porto pagou pela transferência 3 milhões euros, mais 750 mil euros em variáveis. Intermediação custou 70 mil euros. Newell's Old Boys fica com 20 por cento de uma mais-valia.

VONIC

Comprado ao Rot-Weiss Essen (3.ª divisão alemã)

Contrato até junho de 2028

Cláusula de rescisão: 15 milhões de euros

FC Porto pagou pela transferência 500 mil euros, mais 200 mil euros em variáveis. Intermediação custou 7 mil euros. Rot-Weiss Essen fica com 10 por cento de uma mais-valia futura.

WILLIAM GOMES

Comprado ao São Paulo (Brasil)

Contrato até junho de 2029

Cláusula de rescisão: 80 milhões de euros

FC Porto pagou 9 milhões de euros por 80 por cento do passe, mais 1 milhão em variáveis. Intermediação custou 140 mil euros.

ENTRADAS TEMPORÁRIAS

JOÃO MOREIRA

Emprestado pelo São Paulo (Brasil)

Contrato até janeiro de 2026

O FC Porto pagou 10 mil euros de comissão e detém uma opção de compra de 50 por cento do passe por 2 milhões de euros.