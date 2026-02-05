William Gomes, do FC Porto, foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com dois jogos de suspensão, pela expulsão na derrota dos dragões com o Casa Pia (2-1).

Desta forma, o extremo brasileiro vai falhar a receção ao Sporting, na próxima segunda-feira, e a visita ao Nacional da Madeira, a 15 de fevereiro.

William Gomes também foi multado em 1.224 euros por ser «culpado de uma falta grosseira», pela entrada sobre David Sousa, que ficou imediatamente a sangrar no rosto, aos 78 minutos. Segundo o comunicado do CD da FPF, William Gomes «pontapeou um adversário na cabeça com força excessiva na disputa da bola».