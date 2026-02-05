FC Porto
FC Porto: William Gomes castigado com dois jogos de suspensão
Brasileiro falha Clássico com o Sporting e deslocação à Choupana
William Gomes, do FC Porto, foi castigado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com dois jogos de suspensão, pela expulsão na derrota dos dragões com o Casa Pia (2-1).
Desta forma, o extremo brasileiro vai falhar a receção ao Sporting, na próxima segunda-feira, e a visita ao Nacional da Madeira, a 15 de fevereiro.
William Gomes também foi multado em 1.224 euros por ser «culpado de uma falta grosseira», pela entrada sobre David Sousa, que ficou imediatamente a sangrar no rosto, aos 78 minutos. Segundo o comunicado do CD da FPF, William Gomes «pontapeou um adversário na cabeça com força excessiva na disputa da bola».
